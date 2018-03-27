Разведчики общевойсковой армии ЗВО осваивают новейшие мобильные станции ближней разведки

В ходе занятий военнослужащие разведподразделений также отрабатывают стрельбу из вооружения БТР-80, пулеметов «Печенег», автоматических гранатометов, приобретают навыки вождения по пересеченной местности.

Военнослужащие подразделений войсковой разведки общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках проведения полевого выхода обучаются тактике действий в тылу противника с помощью новейших станций ближней разведки СБР-3 «Фара» в Воронежской, Смоленской и Нижегородской областях.

В условиях лесистой местности разведчики на практике отрабатывают действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устроения засад и налетов, тактические приемы с использованием современной топографической системы контроля и навигации, а также усовершенствованных средств связи и наблюдения.

Особое внимание при этом уделяется освоению и практическому применению станций ближней разведки СБР-3, возможности которой позволяют обнаружить пехоту, вооружение и военную технику противника в отсутствие видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. м.

В ходе занятий разведчики также отрабатывают нормативы по стрельбе с места и в движении из вооружения БТР-80, пехотных пулеметов «Печенег», автоматических гранатометов и другого стрелкового оружия, приобретают навыки вождения по пересеченной местности.

Занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, в том числе не менее трети — в темное время суток.