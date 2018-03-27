В Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по морским целям 

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, а также совершенствованию тактики и способов применения морской авиации.
Пилоты ударных вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили ракетные стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря.
В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника.
Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по как поодиночке, так и в составе пар.
Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.