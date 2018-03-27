В России будет создан новый «убийца подлодок»

Над проектом нового самолета, который, как ожидается, сможет заменить Ил-38, работает «Авиационный комплекс им. Ильюшина». «В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа „Ил“. Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета», — заявил представитель пресс-службы компании. По его словам, говорить о сроках реализации проекта пока рано.

Ранее начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин отметил, что новая машина заменит все имеющиеся в парке морской авиации патрульные самолеты. Он также сказал, что новый самолет будет превосходить зарубежные аналоги по ряду параметров.

Напомним, что в настоящий момент основным противолодочным самолетом морской авиации остается Ил-38, совершивший первый полет в 1961 году (начало эксплуатации — 17 января 1969 года).

Ил-38 был создан на базе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для проведения морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.

"Убийца подлодок" хорошо вооружен — он несет не только средства поиска субмарин, но и противолодочные торпеды или ракеты, а также противолодочные бомбы, морские мины и другое вооружение. При этом оборонительное стрелково-пушечное вооружение на самолете отсутствует.

Стоит также отметить, что на модернизированные Ил-38Н устанавливают прицельно-поисковую систему «Новелла», значительно повышающую боевые возможности самолета. Она позволяет не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.