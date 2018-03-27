Морские пехотинцы Черноморского флота учились уничтожать десант противника из САУ «Нона»

Затем морпехи перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

На военных полигонах в Крыму проходит тактическое учение, в котором принимает участие около 200 военнослужащих морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) и задействовано 30 единиц боевой и специальной техники.

В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийская батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» выполнила стрельбу с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.

На втором этапе подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

В это время личный состав другой роты выполнил мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Тактические учения морской пехоты продлятся трое суток и завершатся совершением марша подразделений в пункт постоянной дислокации.