Морские пехотинцы Черноморского флота учились уничтожать десант противника из САУ «Нона» 

Затем морпехи перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
На военных полигонах в Крыму проходит тактическое учение, в котором принимает участие около 200 военнослужащих морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) и задействовано 30 единиц боевой и специальной техники.
В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.
На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийская батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» выполнила стрельбу с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.
На втором этапе подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
В это время личный состав другой роты выполнил мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований.
Тактические учения морской пехоты продлятся трое суток и завершатся совершением марша подразделений в пункт постоянной дислокации.