Ещё
Морские пехотинцы Черноморского флота учились уничтожать десант противника из САУ «Нона»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО приняло меры против российских дипломатов
НАТО приняло меры против российских дипломатов

Морские пехотинцы Черноморского флота учились уничтожать десант противника из САУ «Нона» 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Затем морпехи перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
На военных полигонах в Крыму проходит тактическое учение, в котором принимает участие около 200 военнослужащих морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) и задействовано 30 единиц боевой и специальной техники.
В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.
На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийская батарея самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона» выполнила стрельбу с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника.
На втором этапе подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.
В это время личный состав другой роты выполнил мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований.
Тактические учения морской пехоты продлятся трое суток и завершатся совершением марша подразделений в пункт постоянной дислокации.
ТК «Звезда»: последние новости
ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда - СМИ Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» стартует под Волгоградом Первый раунд переговоров по проведению учений «Селенга-2018» завершен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов217
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным33
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово169
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову262
Путин произвел перестановки в МИД79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение