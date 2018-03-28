Одним махом: Киев планирует две силовые операции в Донбассе

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

«Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет», — сказал Гуцуляк.

По его словам, в данный момент продолжается формирование отрядов Объединенных сил.

16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева . Порошенко поставил перед командующим «задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить территории».