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Одним махом: Киев планирует две силовые операции в Донбассе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Одним махом: Киев планирует две силовые операции в Донбассе 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
«Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет», — сказал Гуцуляк.
По его словам, в данный момент продолжается формирование отрядов Объединенных сил.
16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о замене формата АТО в Донбассе на операцию Объединенных сил и назначил командующим Сергея Наева. Порошенко поставил перед командующим «задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить территории».
При этом заместитель главы Службы безопасности (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что «ничего, по сути, не изменилось», кроме того, что СБУ передала руководство операцией военным.
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