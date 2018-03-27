Морпехи высадились в труднодоступных районах Камчатки: видео

В Восточном военном округе парашютисты выполнили около 200 прыжков с оружием и дополнительным снаряжением.

На Камчатке военнослужащие десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты, дислоцированного в регионе, совершили учебно-тренировочные прыжки, сообщили в Минобороны.

«Морские пехотинцы десантировались с оружием и дополнительным снаряжением с высот 900 и 1,5 тысячи метров. Каждый военнослужащий должен был приземлиться на необорудованную площадку в указанном районе», — рассказали в ведомстве.

Практическим прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка.

«Морпехи изучили парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также до автоматизма отработали элементы прыжка», — добавили в Минобороны

Для отработки десантирования бойцов были задействованы вертолеты Ми-8 отдельного смешанного авиаполка морской авиации войск и сил на северо-востоке России

Всего морскими пехотинцами было выполнено около 200 прыжков с парашютом.