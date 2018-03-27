Ещё
Морпехи высадились в труднодоступных районах Камчатки: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО приняло меры против российских дипломатов
НАТО приняло меры против российских дипломатов

Морпехи высадились в труднодоступных районах Камчатки: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Восточном военном округе парашютисты выполнили около 200 прыжков с оружием и дополнительным снаряжением.
На Камчатке военнослужащие десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты, дислоцированного в регионе, совершили учебно-тренировочные прыжки, сообщили в Минобороны.
«Морские пехотинцы десантировались с оружием и дополнительным снаряжением с высот 900 и 1,5 тысячи метров. Каждый военнослужащий должен был приземлиться на необорудованную площадку в указанном районе», — рассказали в ведомстве.
Практическим прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка.
«Морпехи изучили парашютную систему, способы ее укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также до автоматизма отработали элементы прыжка», — добавили в Минобороны.
Для отработки десантирования бойцов были задействованы вертолеты Ми-8 отдельного смешанного авиаполка морской авиации войск и сил на северо-востоке России.
Всего морскими пехотинцами было выполнено около 200 прыжков с парашютом.
ТК «Звезда»: последние новости
ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда - СМИ Зенитчики ЗВО готовятся к Армейскому конкурсу «Ключи от неба» Восемь судов аварийно-спасательного отряда ЧФ отрабатывают поисково-спасательные действия в море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов213
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово167
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным32
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову262
Путин произвел перестановки в МИД78
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение