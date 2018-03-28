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Инженеры предложили смешивать твердое ракетное топливо в искусственном кишечнике
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Инженеры предложили смешивать твердое ракетное топливо в искусственном кишечнике 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: N+1
Перистальтические движения актуатора снижают нагрузку на компоненты топлива и делают процесс его производства непрерывным, пишет IEEE Spectrum. Твердотопливные двигатели, как правило, находятся в небольших ракетах. Во время заливки топливу можно придавать сложную форму, чтобы тяга менялась во время полета заранее известным образом. По словам инженеров, их новая технология будет использована при создании новой коммерческой ракеты. Устройство представляет собой массив из нескольких соединенных сегментов, внутри каждого из которых находится большая резиновая трубка.
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