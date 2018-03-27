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Российские подводники получат новые спасательные комплекты
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Российские подводники получат новые спасательные комплекты 

Вести.Ru 1 час назад
Новые спасательные комплекты СПП-М для экипажей российских подводных лодок должны поступить на вооружение ВМФ до конца года. Они позволят морякам выбираться из субмарины даже на глубине до 220 метров, рассказал агентству ТАСС начальник группы информационного обеспечения Военно-морского флота России Игорь Дыгало.
Он также уточнил, что на испытаниях в лаборатории и в море было проведено более 500 спусков. А, например, в Новороссийске моряки в СПП-М успешно покинули подлодку через торпедные аппараты.
Новую спасательную экипировку выдадут экипажам и атомных, и дизель-электрических субмарин. В отличие от предыдущих модификаций в СПП-М можно подниматься на поверхность даже без дыхательного аппарата, так как аварийное снаряжение имеет герметичный капюшон.
Помимо этого, конструкторы отказались от специального парашюта, который тормозил всплытие. Чем быстрее моряк всплывет, тем меньше времени на него будет действовать повышенное давление.
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