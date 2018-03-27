В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны прошел День открытых дверей

Училище посетили около сотни будущих абитуриентов из Брянской, Тамбовской, Ивановской, Костромской, Тверской, Московской и Ярославской областей.

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны очередной раз распахнуло двери для будущих абитуриентов. На мероприятие прибывали целыми семьями: выпускники с родителями, дедушками, братьями, сестрами.

В ходе Дня открытых дверей гости училища ознакомились с историей военного вуза, его учебно-материальной базой, направлениями подготовки, условиями проживания и питания курсантов. До будущих абитуриентов доведены правила приема в училище.

Более того участникам мероприятия показали работу на современных комплексах зенитных ракетных и радиотехнических войск ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С», РЛС «Небо-М», «Каста-2.2», «Гамма-С».