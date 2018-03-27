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На берегу Химкинского водохранилища в Москве строят «храм‑корабль»
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На берегу Химкинского водохранилища в Москве строят «храм‑корабль» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Каменный храм в честь Николая Чудотворца строится в районе Тушино на берегу Химкинского водохранилища на улице Лодочная, храмовый комплекс напоминает издалека очертания мощного флагманского корабля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«Недавно на храм был установлен центральный купол с освященным крестом. В настоящее время ведутся кровельные работы, начинается отделка фасадов. К ноябрю этого года планируется завершить основные общестроительные работы, провести благоустройство территории», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Проектные работы начались с 2013 года под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта, было принято решение посвятить храм морякам и речникам торгового флота. Непосредственный выход на площадку строителей состоялся в конце 2016 года.
В настоящее время в Северо-Западном административном округе столицы действует 25 храмов. В рамках «Программы-200» в городе Москве на территории округа ведется работа по 20 земельным участкам. В округе два храма введено в эксплуатацию, семь храмов строится и девять в проектировании или подготовке к нему.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального, и реализуется полностью на пожертвования.
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