Восемь судов аварийно-спасательного отряда ЧФ отрабатывают поисково-спасательные действия в море

Экипажи судов в ходе учений выполняют оказание помощи надводному кораблю, получившему повреждения с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

В соответствии с планом боевой подготовки в рамках сдачи специальных курсовых задач аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота (ЧФ) проводит учения в морских полигонах Черного моря.

Экипажи судов отрабатывают организацию ведения поисково-спасательных действий и оказание помощи надводному кораблю, получившему повреждения с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

Также в ходе учений спасатели выполняют задачи по поиску и спасению личного состава с аварийного корабля с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи и их подъём на борт спасательного судна.

Помимо этого, экипаж спасательного судна ЧФ «Коммуна» отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.