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Восемь судов аварийно-спасательного отряда ЧФ отрабатывают поисково-спасательные действия в море
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Восемь судов аварийно-спасательного отряда ЧФ отрабатывают поисково-спасательные действия в море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи судов в ходе учений выполняют оказание помощи надводному кораблю, получившему повреждения с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.
В соответствии с планом боевой подготовки в рамках сдачи специальных курсовых задач аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота (ЧФ) проводит учения в морских полигонах Черного моря.
Экипажи судов отрабатывают организацию ведения поисково-спасательных действий и оказание помощи надводному кораблю, получившему повреждения с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.
Также в ходе учений спасатели выполняют задачи по поиску и спасению личного состава с аварийного корабля с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи и их подъём на борт спасательного судна.
Помимо этого, экипаж спасательного судна ЧФ «Коммуна» отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.
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