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Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей
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Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Кабмин РФ одобрил соглашение между правительствами России и Камбоджи о сотрудничестве в области обороны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах РФ» одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Камбоджа о военном сотрудничестве", — сказано в распоряжении правительства РФ от 23 марта, опубликованном на портале.
Согласно распоряжению, российскому военному ведомству поручено «провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Камбоджийской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение».
Проект соглашения предусматривает обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности; усиления борьбы с терроризмом; развитие отношений в области совместной подготовки войск (сил), информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры.
В соответствии с проектом документа также планируется организация взаимодействия в мероприятиях по поиску и спасанию на море; по борьбе с терроризмом и пиратством.
Стороны соглашения будут осуществлять сотрудничество в формах официальных визитов делегаций; участия в военных учениях, заходов военных кораблей и визитов военной авиации; рабочих встреч военных экспертов; обучения и подготовки военных кадров; командирования специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области.
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