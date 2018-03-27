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В Армении проведено совместное учение пожарных расчетов российской военной базы и пожарных структур республиканского МЧС
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В Армении проведено совместное учение пожарных расчетов российской военной базы и пожарных структур республиканского МЧС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учебного мероприятия решались задачи ликвидации очагов условного возгорания в парке боевых машин, на складе, в палаточном лагере, административных помещениях.
Военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы в Армении во взаимодействии с пожарными структурами республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям отработали вопросы по предназначению в ходе тактико-специального учения на полигоне Камхуд.
По замыслу учебного мероприятия решались задачи ликвидации очагов условного возгорания в парке боевых машин, на складе, в палаточном лагере, административных помещениях.
Военнослужащие отрабатывали обнаружение очагов возгорания, оповещение о пожаре, эвакуацию личного состава и техники, слаженность пожарных расчетов при ликвидации огня.
Например, по вводной на площадке хранения военной техники произошло короткое замыкание электропроводки освещения территории парка, вследствие чего произошло условное возгорание боевых машин и палаточного лагеря. Пожарные расчеты по команде дежурного по части в кратчайший срок прибыли на полигон, где отработали действия по разворачиванию военной специальной техники из походного в боевое положение и тушению очагов возгорания различными способами.
В совместном тактико-специальном противопожарном учении принимали участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники пожарных расчетов двух стран.
В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы в режиме постоянной готовности к противопожарным действиям содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.
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