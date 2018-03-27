В Армении проведено совместное учение пожарных расчетов российской военной базы и пожарных структур республиканского МЧС

По замыслу учебного мероприятия решались задачи ликвидации очагов условного возгорания в парке боевых машин, на складе, в палаточном лагере, административных помещениях.

Военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы в Армении во взаимодействии с пожарными структурами республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям отработали вопросы по предназначению в ходе тактико-специального учения на полигоне Камхуд.

По замыслу учебного мероприятия решались задачи ликвидации очагов условного возгорания в парке боевых машин, на складе, в палаточном лагере, административных помещениях.

Военнослужащие отрабатывали обнаружение очагов возгорания, оповещение о пожаре, эвакуацию личного состава и техники, слаженность пожарных расчетов при ликвидации огня.

Например, по вводной на площадке хранения военной техники произошло короткое замыкание электропроводки освещения территории парка, вследствие чего произошло условное возгорание боевых машин и палаточного лагеря. Пожарные расчеты по команде дежурного по части в кратчайший срок прибыли на полигон, где отработали действия по разворачиванию военной специальной техники из походного в боевое положение и тушению очагов возгорания различными способами.

В совместном тактико-специальном противопожарном учении принимали участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники пожарных расчетов двух стран.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы в режиме постоянной готовности к противопожарным действиям содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.