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Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» стартует под Волгоградом
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Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» стартует под Волгоградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На церемонии открытия гостям мероприятия покажут боевые возможности мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации, тактического воздушного десанта.
В Волгоградской области на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) стартует окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж».
В рамках церемонии открытия состоится динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации, тактического воздушного десанта и действий разведчиков в рукопашном бою.
Начнутся демонстрационные мероприятия с показа летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и Су-25СМ. Кроме того, зрители увидят боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта.
Также гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С».
В завершении мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений, выполнив десантирование, продемонстрируют навыки армейского рукопашного боя.
В масштабном зрелище примут участие более 200 военнослужащих и будет задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.
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