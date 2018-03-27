Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» стартует под Волгоградом

На церемонии открытия гостям мероприятия покажут боевые возможности мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации, тактического воздушного десанта.

Волгоградской области на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) стартует окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж».

В рамках церемонии открытия состоится динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации, тактического воздушного десанта и действий разведчиков в рукопашном бою.

Начнутся демонстрационные мероприятия с показа летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и Су-25СМ. Кроме того, зрители увидят боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта.

Также гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 «Мста-С».

В завершении мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений, выполнив десантирование, продемонстрируют навыки армейского рукопашного боя.

В масштабном зрелище примут участие более 200 военнослужащих и будет задействовано около 50 единиц современного вооружения и военной техники.