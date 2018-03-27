Специалисты полка РХБ защиты ЮВО под Волгоградом подняты по тревоге

На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники, условно зараженной отравляющими веществами.

В Южном военном округе (ЮВО) в полку РХБ защиты, дислоцированном в Волгоградской области , были подняты по тревоге в рамках проведения тактико-специального учения (ТСУ).

Подразделения РХБ защиты помощи современных машин РХБ разведки РХМ-6 выполнили задачи по выявлению отравляющих веществ.

На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники, условно зараженной отравляющими веществами. Специальная обработка проводилась с применением авторазливочных станций АРС-14 КМ.

В целях скрытия действий подразделений на пункте специальной обработки осуществлена его аэрозольная маскировка.

В мероприятии были задействованы более 20 единиц специальной техники, в том числе новейшие машины РХБ разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14 КМ, современные термодымовые машины.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц специальной техники.