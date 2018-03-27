Ещё
Специалисты полка РХБ защиты ЮВО под Волгоградом подняты по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты полка РХБ защиты ЮВО под Волгоградом подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники, условно зараженной отравляющими веществами.
В Южном военном округе (ЮВО) в полку РХБ защиты, дислоцированном в Волгоградской области, были подняты по тревоге в рамках проведения тактико-специального учения (ТСУ).
Подразделения РХБ защиты помощи современных машин РХБ разведки РХМ-6 выполнили задачи по выявлению отравляющих веществ.
На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники, условно зараженной отравляющими веществами. Специальная обработка проводилась с применением авторазливочных станций АРС-14 КМ.
В целях скрытия действий подразделений на пункте специальной обработки осуществлена его аэрозольная маскировка.
В мероприятии были задействованы более 20 единиц специальной техники, в том числе новейшие машины РХБ разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14 КМ, современные термодымовые машины.
В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету в районе Эр-Рияда - СМИ В РВСН начался этап контрольных и итоговых проверок по итогам зимнего периода обучения Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» стартует под Волгоградом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову250
Путин произвел перестановки в МИД62
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»808
Еще одна страна вышлет российского дипломата99
Витас арестован51
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение