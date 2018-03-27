Ещё
В России пройдут учения ракетных войск стратегического назначения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России пройдут учения ракетных войск стратегического назначения 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Военное обозрение
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 10 тысяч военнослужащих будут задействованы в маневрах соединений Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учений части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков", — сообщили в российском военном ведомстве.
Всего к учениям будет привлечено около 10 тысяч военнослужащих и 1 тысяча единиц техники.
"Воинские части и подразделения ракетных соединений проверят по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму. Также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", — сообщили в Минобороны.
Кроме этого подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения разберут завалы, развернут станции комплексной очистки воды и возведут тяжелые механические мосты через реки.
ТАСС: последние новости
СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет Посол Польши в Москве заявил, что страны НАТО считают агрессивной политику России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным66
НАТО приняло меры против российских дипломатов147
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге98
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово59
Еще три страны вышлют российских дипломатов239
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение