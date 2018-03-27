Клинцевич возмутился сравнению армий России и США в будущем

Индия, Франция, Китай и СМИ назвали топ армий будущего. Лидерами по вооружённым силам станут Россия США . При этом эксперты предположили, что «золотым стандартом» станет армия США, которая обладает огромным опытом военных операций. В то же время РФ предрекли проблемы из-за сокращения населения и сохранения двух систем службы: контрактной и призывной, сообщает «Газета.ру»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН возмутился сравнением вооружённых сил России с другими странами.

«К 2030 году догнать Россию нельзя, это понимают все эксперты, которые хоть что-то в военном деле понимают. Оружие, о котором говорил Путин, было разработано 10-15 лет назад и только поставлено на вооружение. Но у нас есть разработки, которые будут в 25-ых, 30-ых годах — это абсолютно новое вооружение. Не учитывать это и ставить в один ряд с ВС России — это крайне неправильно и делается специально, чтобы принизить Россию. Они очень сильно боятся Россию, потому что она не станет гнуться, будет отстаивать национальные интересы и защищать суверенитет», — подчеркнул сенатор.

Глупая страшилка или оружие Судного дня? Эксперты о «Статусе-6» По словам Франца Клинцевича, подобные заявления направлены на попытку ослабить Россию.

«Армия США — действительно серьёзная в военно-техническом отношении. Но самое главное, о чём сегодня нужно говорить — у них безграничный бюджет. С точки зрения неформального подхода, они в состоянии привлечь любые средства на решение тех ли иных вопросов. В процессе формирования их военно-технического превосходства сегодня сильнейшая коррупция. У них завышено всё. У них декларируется много, но на практике получается не очень. У нас подход другой — у нас ограниченные деньги. Мы понимаем, что не можем тянуть это бремя военной гонки, мы должны только обеспечить безопасность. Мы сделали прорыв и, исходя из этих ситуаций, все они понимают, что Россию не догнать. Вся эта грязь, ложь связаны только с желанием ослабить Россию и поделить её», — заключил в эфире НСН Клинцевич.