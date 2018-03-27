Польша хочет дружественных отношений с Россией, заявил премьер

"Мы хотим самых дружественных отношений со всеми соседями и с Россией. Но мы не наивные, мы — реалисты, и лучше бы, чтобы эти дружеские отношения были укреплены нашей военной силой и солидарностью трансатлантического альянса", — сказал премьер.