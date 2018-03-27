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Дивизию в Ростовской области переоснастили новыми САУ «Акация»
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Дивизию в Ростовской области переоснастили новыми САУ «Акация» 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Гаубицы уже готовы к проведению батальонных тактических учений на полигоне «Кадамовский».
Около двадцати новых 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3М «Акация» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ЮВО.
«Первые стрельбы из вновь поступивших САУ будут проведены во время батальонных тактических учений на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области», — уточнили в пресс-службе.
САУ 2С3М «Акация» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.
У модернизированной версии увеличен боезапас с 40 до 46 выстрелов, изменена конфигурация и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта и др.
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