Дивизию в Ростовской области переоснастили новыми САУ «Акация»

Гаубицы уже готовы к проведению батальонных тактических учений на полигоне «Кадамовский».

Около двадцати новых 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3М «Акация» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области , сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Первые стрельбы из вновь поступивших САУ будут проведены во время батальонных тактических учений на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области», — уточнили в пресс-службе.

САУ 2С3М «Акация» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

У модернизированной версии увеличен боезапас с 40 до 46 выстрелов, изменена конфигурация и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта и др.