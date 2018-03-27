Красная книга артиллерии: редкие танки, рожденные для войны

Экспериментальной бронетехникой, созданной в разное время и под разные задачи, уже никого не удивишь. Однако требования военных иметь самую защищенную боевую машину с самым мощным орудием из существующих часто приводило к неожиданным результатам.

Весной 1943 году страдающие любовью к большим самоходным орудиям немецкие инженеры получили нагоняй от военных — проваленное наступление под Сталинградом не только обнажило огрехи в системе управления войсками, но и выявило недостаточную эффективность большей части самоходных артиллерийских орудий.

Приказ о начале проектирования сверхзащищенной самоходной артиллерийской установки с бронированием выше танкового стали выполнять не сразу — исходя из опыта, полученного в ходе боев за Сталинград, немецкие инженеры пришли к выводу, что для создания тяжелой САУ, способной пробивать укрепления и объекты противника, требуется целиком переосмыслить подход к орудиям этого типа.

88-мм пушки, установленные на гусеничные шасси и 150-мм тяжелые гаубицы, для таких задач не подходили — руководство вермахта требовало создать принципиально новое орудие, способное в буквальном смысле слова «проламывать» оборону укрепрайонов и других объектов противника.

С базой для машины и схемой бронирования думали не долго — основой для нового штурмового самоходного орудия был выбран танк Panzerkampfwagen VI Ausf. H1 — на шасси боевой машины, производство которой двигалось практически по плану, установили усиленный бронекорпус с не характерной для немецких машин этого типа формой. У разработчиков и представителей заказчика машина получила название Sturmtiger, или Sturmpanzer VI, которое так и закрепилось за машиной в качестве официального.

Беда пришла оттуда, откуда никто из разработчиков ее не ждал, — проектирование и испытания 210-мм гаубицы специально для новой штурмовой машины затягивались, а представители заказчика — Имперского министерства вооружений и Сухопутных войск, начинали терять терпение.

В целях экономии времени немецкими инженерами при содействии рейхсминистра вооружений Шпеера было принято самое нестандартное решение, оказавшее непосредственное влияние на судьбу проекта — в качестве орудия Sturmtiger получил 380-мм корабельный бомбомет — установку, так и не принятую на вооружение военно-морского флота, позволявшую вести огонь тяжелыми реактивными снарядами.

«По сути, немцы попытались создать нечто среднее между советской ИСУ-152 и современной реактивной системой залпового огня «Буратино». Такое решение могло позволить уничтожать даже защищенные объекты, но с серийным производством, равно как и с успешным боевым применением, возникли большие проблемы», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» военный эксперт Алексей Хлопотов

Другой сложностью стали боеприпасы — 125 килограммов взрывчатки в фугасном реактивном боеприпасе снижали скорострельность орудия до одного выстрела в 8-10 минут. При этом экипаж машины в буквальном смысле «изнашивался» пропорционально расходу боекомплекта — четыре из пяти человек участвовали в процессе заряжания, и короткие мгновения отдыха танкисты могли позволить себе исключительно во время полета снаряда к цели.

Поучаствовать в полноценных боевых действиях уникальной машине не удалось — боевая работа Sturmtiger в составе минометных рот выявила ряд конструктивных дефектов, не позволяющих эксплуатировать машину по прямому назначению — высокая масса (66 тонн), низкая надежность орудия и низкая точность стрельбы сводили на нет весь потенциал штурмового танка.

Большинство из 13 построенных штурмовых танков постигли те же несчастья, что выпали на долю линейных «Тигров» — низкая надежность конструкции и поломки прямо на поле боя заставляли экипажи бросать собственные машины и подрывать их при отступлении. В таком виде машины достались войскам союзников, а объединенные англо-американские войска позднее вывезли несколько штурмовых танков с боекомплектом для испытаний за пределами Германии

Рожденные после боя После окончания боевых действий и разгрома нацистской Германии, ряд советских конструкторских бюро получили заказы на разработку самоходных противотанковых орудий и танков, способных выводить из строя аналогичную технику противника на максимальном удалении.

Весной 1945 года подоспел наиболее современный образец, построенный на мощностях челябинского Опытного завода №100. От большинства современников тяжелый танк «Объект-260», позднее названный ИС-7, отличала не только массивная 130-мм нарезная пушка, но и внушительное бронирование.

За передвижение и маневренность конструкции массой под 70 тонн отвечал один из самых мощных послевоенных двигателей — дизель М50-Т, доработанный из корабельной силовой установки мощностью более тысячи лошадиных сил. Заводские и государственные испытания, включая обстрел машины, показали, что ИС-7 оказался практически неуязвим для всех противотанковых орудий. Анализ характеристик британских и американских послевоенных танков Conqueror и М103 показал, что 120-мм орудия зарубежных машин не могут пробить бронекорпус ИС-7 даже в самых уязвимых местах.

Однако создателям ИС-7 просто не повезло — машина «родилась» на рубеже 50-х годов, когда, помимо танковых баталий на европейском театре военных действий, политическое руководство СССР стало уделять повышенное внимание ракетному вооружению и авиации.

Та же незавидная участь постигла и другой уникальный образец, способный добираться до экипажей и боекомплекта зарубежных танков сквозь плотную броню. Все работы в рамках ОКР по 50 тонной САУ «Объект-268» — противотанковой самоходной артиллерийской установке с тяжелым 152-мм орудием М-64 были остановлены в 1956 году, а единственный построенный образец хранится в музее бронетехники в подмосковной Кубинке.

Недосягаемый

Серьезный перекос в сторону ракетного вооружения ограничил советских инженеров и военных в возможностях по разработке суперэффективных боевых машин, но полного отказа от экспериментов с боеприпасами и схемами бронирования не произошло. В 1960 году в цехах Уральского завода транспортного машиностроения была разработана и изготовлена противотанковая САУ, прямые аналоги которой за рубежом появились лишь 15 лет спустя.

В основу боевой машины «Объект-120» легло уникальное орудие — 152-мм длинноствольная пушка М-69 с раздельно-гильзовым заряжанием. Помимо осколочно-фугасных снарядов, в боекомплекте машины размещались подкалиберные бронебойные и кумулятивные снаряды, способные пробивать более 300 мм брони с дистанции почти в четыре километра.

Единственным недостатком лучшей противотанковой САУ послевоенного периода была слабая защищенность — легкобронированное шасси позволяло разместить на корпусе лишь 30-мм противоснарядную броню. Однако историки и военные эксперты уверены — такой недостаток компенсировался недостижимой для любых, в том числе зарубежных машин, дальностью стрельбы.

«Орудие и боеприпасы позволяли бороться с любыми танками противника, включая американские танки М-60 с бронированием в 250-мм в районе башни. При этом американские машины в случае контакта лоб в лоб не получили бы шанса на первый выстрел», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» военный эксперт Лев Романов

В судьбу машины, как и в десятки проектов послевоенных боевых машин, вмешались управляемые ракеты — в начале 60-х ПТУР сочли более современным и надежным оружием для уничтожения бронетехники противника, и построенная в единственном экземпляре машина так и не дождалась заводских испытаний.