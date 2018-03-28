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Что делает «Хосту» одной из наиболее эффективных российских САУ
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Что делает «Хосту» одной из наиболее эффективных российских САУ 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский артиллеристы осваивают новые образцы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Среди представленных образцов упоминается САУ «Хоста», которая менее известна, чем «Мста-С» или «Акация». Однако, по мнению военных экспертов, это самоходное орудие, относящееся к батальонному звену, можно считать одним из наиболее эффективных в своем классе.
Внешне самоходка очень похожа на разработанную в 70-е годы 2С1 «Гвоздика». Основным отличием является то, что старую 122-мм гаубицу, которая своими корнями уходит к знаменитому буксируемому орудию Д-30, заменили на современное нарезное орудие.
Его калибр — 120 мм, оно способно применять всю линейку отечественных боеприпасов, выпускаемых российской промышленностью, в том числе управляемых.
При необходимости возможно применение мин иностранного изготовления. Перевозимый САУ боекомплект достигает 40 снарядов.
2С34 «Хоста» может поражать цели снарядами на дистанции в 14 км, при использовании мин дальность сокращается до 7,5 км.
За одну минуту самоходка может обрушить на противника 7 боеприпасов.
Дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 300 л.с. обеспечивает хорошую подвижность. Максимальная скорость по шоссе достигает 60 км/ч. Водные преграды могут преодолеваться со скоростью 4,5 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — 4 человека.
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