Более 250 призывников из Новой Москвы отправятся на военную службу весной 2018 года

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В период призыва в армию весной 2018 года из Троицкого и Новомосковского административных округов на военную службу отправятся более 250 человек. Повестки молодым людям начнут присылать с 1 апреля.

— В прошлый призыв более 278 человек из Новой Москвы отправились на службу. В этот раз мы планируем, что в армию пойдут около 255 молодых людей. С каждым годом уклонистов становится все меньше. На данный момент их около 300 человек в Новой Москве, — рассказал военный комиссар по ТиНАО Артур Уланов.

Он добавил, что все молодые люди, которые ранее получили военный билет, с 1 января 2018 года смогут пройти переосвидетельствование.