В войсках ЦВО уделяется особое внимание профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений

Цель такой работы –— поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах и предотвращение конфликтов между военнослужащими, с которыми, в частности, проводятся занятия, беседы по искоренению правонарушений насильственного характера.

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершились очередные профилактические мероприятия по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений.

Работа проводилась для совершенствования деятельности командиров, офицерского и сержантского состава по сплочению воинских коллективов, наведению уставного порядка и укреплению воинской дисциплины.

Цель профилактики— поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах и предотвращение конфликтов между военнослужащими, с которыми, в частности, проводятся занятия, беседы по искоренению правонарушений насильственного характера.

На подобные мероприятия, как правило, приглашаются представители правозащитных организаций, родительских комитетов, армейской общественности и ветеранских организаций.