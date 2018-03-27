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В войсках ЦВО уделяется особое внимание профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений
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В войсках ЦВО уделяется особое внимание профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Цель такой работы –— поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах и предотвращение конфликтов между военнослужащими, с которыми, в частности, проводятся занятия, беседы по искоренению правонарушений насильственного характера.
В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершились очередные профилактические мероприятия по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений.
Работа проводилась для совершенствования деятельности командиров, офицерского и сержантского состава по сплочению воинских коллективов, наведению уставного порядка и укреплению воинской дисциплины.
Цель профилактики— поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах и предотвращение конфликтов между военнослужащими, с которыми, в частности, проводятся занятия, беседы по искоренению правонарушений насильственного характера.
На подобные мероприятия, как правило, приглашаются представители правозащитных организаций, родительских комитетов, армейской общественности и ветеранских организаций.
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