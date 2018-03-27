Ансамбль железнодорожных войск выступил на столетии Военно-транспортного университета в Петербурге

Творческий коллектив представил более 20 концертных номеров с военными и народными композициями в неожиданных аранжировках и современной хореографией.

Ансамбль песни и пляски железнодорожных войск из Екатеринбурга выступил на праздновании столетнего юбилея Военно-транспортного университета ЖДВ в Санкт-Петербурге

Творческий коллектив представил более 20 концертных номеров с военными и народными композициями в неожиданных аранжировках и современной хореографией. В ансамбле выступают лауреаты российских и международных конкурсов, виртуозы своего дела.

Коллектив ансамбля также выступит перед военными-железнодорожниками на базе обеспечения учебного процесса в Луге.

1 апреля ансамбль песни и пляски железнодорожных войск отметит трехлетие с момента своего воссоздания. История коллектива началась в 1989 году, он выступал во многих городах России , концерты проходили в Домах офицеров, на многотысячных стадионах, в солдатских клубах, на бортах грузовых машин в полевых условиях на учениях, на бронепоездах и перронах вокзалов.

Ансамбль является лауреатом множества конкурсов.

В 2012 году был распущен, но спустя три года воссоздан вновь.