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Ансамбль железнодорожных войск выступил на столетии Военно-транспортного университета в Петербурге
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Ансамбль железнодорожных войск выступил на столетии Военно-транспортного университета в Петербурге 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Творческий коллектив представил более 20 концертных номеров с военными и народными композициями в неожиданных аранжировках и современной хореографией.
Ансамбль песни и пляски железнодорожных войск из Екатеринбурга выступил на праздновании столетнего юбилея Военно-транспортного университета ЖДВ в Санкт-Петербурге.
Творческий коллектив представил более 20 концертных номеров с военными и народными композициями в неожиданных аранжировках и современной хореографией. В ансамбле выступают лауреаты российских и международных конкурсов, виртуозы своего дела.
Коллектив ансамбля также выступит перед военными-железнодорожниками на базе обеспечения учебного процесса в Луге.
1 апреля ансамбль песни и пляски железнодорожных войск отметит трехлетие с момента своего воссоздания. История коллектива началась в 1989 году, он выступал во многих городах России, концерты проходили в Домах офицеров, на многотысячных стадионах, в солдатских клубах, на бортах грузовых машин в полевых условиях на учениях, на бронепоездах и перронах вокзалов.
Ансамбль является лауреатом множества конкурсов.
В 2012 году был распущен, но спустя три года воссоздан вновь.
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