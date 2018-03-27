Бои под Дамаском снова показали неуязвимость российских Т-90А

В последние недели основные боевые танки Т-90А в составе элитной ударной бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте.

"Девяностые" демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления «Штора», которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника.

В случае необходимости есть возможность прикрыться большим по площади и практически непроницаемым аэрозольным облаком.

Благодаря «Шторе» Т-90А способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках танки старых модификаций и боевые машины пехоты.

Повышению боевой эффективности способствует наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего эффективно обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков и снайперов.

Еще одной особенностью данных танков является закрытая зенитная пулеметная установка. Командиру танка нет необходимости подставляться под пули и осколки — он всегда находится под защитой мощной брони. 12,7-мм пулемет может поражать вражескую живую силу на дистанции в 2000 м. При этом боевая скорострельность достигает 100 выстрелов в минуту.