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Бои под Дамаском снова показали неуязвимость российских Т-90А
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Бои под Дамаском снова показали неуязвимость российских Т-90А 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В последние недели основные боевые танки Т-90А в составе элитной ударной бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте.
"Девяностые" демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления «Штора», которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника.
В случае необходимости есть возможность прикрыться большим по площади и практически непроницаемым аэрозольным облаком.
Благодаря «Шторе» Т-90А способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках танки старых модификаций и боевые машины пехоты.
Повышению боевой эффективности способствует наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего эффективно обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков и снайперов.
Еще одной особенностью данных танков является закрытая зенитная пулеметная установка. Командиру танка нет необходимости подставляться под пули и осколки — он всегда находится под защитой мощной брони. 12,7-мм пулемет может поражать вражескую живую силу на дистанции в 2000 м. При этом боевая скорострельность достигает 100 выстрелов в минуту.
Т-90 находятся на территории Сирии с начала октября 2015 года. Кроме боев в районе Дамаска, они участвовали во всех судьбоносных сражениях последних лет, понеся при этом минимальные потери. В результате в настоящее время уральские танки УВЗ стали самыми популярными в мире, причем в некоторых государствах им удалось потеснить американские «Абрамсы».
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