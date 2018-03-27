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«Полярные авиалинии» организуют коммерческие полеты над красотами Якутии
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«Полярные авиалинии» организуют коммерческие полеты над красотами Якутии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Авиакомпания «Полярные авиалинии» открывает новый сезон туристических полетов над природными достопримечательностями Якутии. Желающие могут насладиться видами природного парка «Ленские столбы», заповедника «Буотума», живописными картинами реки Амга и Лена, а также с высоты птичьего полета увидеть столицу региона.
Полеты выполняются на двухместном (не считая члена экипажа) самолете DA-40 NG Tundra и шестиместном Pilatus PC-6 Turbo.
«Полярные авиалинии» обеспечивают 43% перевозок от общего объема по республике. Кроме регулярных пассажирских рейсов авиакомпания выполняет доставку различных грузов и предоставляет туристические услуги. В 2017 году услугами предприятия воспользовались 108,2 тыс. человек. Кроме того, грузов и почты перевезено около 1,8 тыс. т. Процент коммерческой загрузки флота компании составил 85,6%.
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