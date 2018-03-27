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В войсках ЦВО прошел День специалиста тыла
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В войсках ЦВО прошел День специалиста тыла 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывали вопросы по установке пунктов питания и обогрева на полигонах Сибири, Урала и Поволжья, выполняли нормативы по развертыванию таких технических средств обеспечения, как мобильный полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, ремонтные мастерские.
В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершился День специалиста тыла.
Военнослужащие отрабатывали вопросы по установке пунктов питания и обогрева на полигонах Сибири, Урала и Поволжья, выполняли нормативы по развертыванию таких технических средств обеспечения, как мобильный полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, модернизированные ремонтные мастерские, современные полевые заправочные пункты.
Тактико-специальные занятия подразделений МТО Центрального военного округа завершились сдачей контрольных зачетов и нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки.
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