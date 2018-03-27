В войсках ЦВО прошел День специалиста тыла

Военнослужащие отрабатывали вопросы по установке пунктов питания и обогрева на полигонах Сибири, Урала и Поволжья, выполняли нормативы по развертыванию таких технических средств обеспечения, как мобильный полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, ремонтные мастерские.

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершился День специалиста тыла.

Военнослужащие отрабатывали вопросы по установке пунктов питания и обогрева на полигонах Сибири, Урала и Поволжья, выполняли нормативы по развертыванию таких технических средств обеспечения, как мобильный полевой хлебозавод, банно-прачечный комбинат, модернизированные ремонтные мастерские, современные полевые заправочные пункты.

Тактико-специальные занятия подразделений МТО Центрального военного округа завершились сдачей контрольных зачетов и нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки.