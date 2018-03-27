Снайперы Приамурского объединения ВВО учатся уничтожать боевые беспилотники

В качестве мишеней используются гелиевые воздушные шары, которые выносятся на расстояние от 300 до 700 метров и запускаются по одному с различными отрезками времени.

В качестве мишеней используются гелиевые воздушные шары. Мишени выносятся на расстояние от 300 до 700 метров и запускаются по одному шару с различными отрезками времени. Задача снайперской пары своевременно выявить цель и поразить минимальным количеством боеприпасов. Отработка упражнения проводится в ветреную погоду для придания скорости непредсказуемой траектории полета условных дронов.

К занятиям привлекается весь личный состав снайперских подразделений. Для поражения воздушных целей используются снайперское оружие СВД и АСВК «Корд».