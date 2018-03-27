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Снайперы Приамурского объединения ВВО учатся уничтожать боевые беспилотники
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Снайперы Приамурского объединения ВВО учатся уничтожать боевые беспилотники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В качестве мишеней используются гелиевые воздушные шары, которые выносятся на расстояние от 300 до 700 метров и запускаются по одному с различными отрезками времени.
Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, приступили к учебным занятиям по борьбе с воздушными малоразмерными целями.
В качестве мишеней используются гелиевые воздушные шары. Мишени выносятся на расстояние от 300 до 700 метров и запускаются по одному шару с различными отрезками времени. Задача снайперской пары своевременно выявить цель и поразить минимальным количеством боеприпасов. Отработка упражнения проводится в ветреную погоду для придания скорости непредсказуемой траектории полета условных дронов.
К занятиям привлекается весь личный состав снайперских подразделений. Для поражения воздушных целей используются снайперское оружие СВД и АСВК «Корд».
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