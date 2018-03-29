NASA: российский космонавт полетит на МКС на американском корабле Dragon в 2019 году 

NASA планирует включить российского космонавта в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2019 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте NASA докладе, передает РИА Новости. Согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, к которым относятся представители США, Канады, Европы и Японии. Одно место зарезервировано для российского члена экипажа.
«Роскосмос» не допустит российских космонавтов к полетам на американских частных космических кораблях до их сертификации, заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.
В настоящее время экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз». 14 сентября, впервые с апреля 2017 года, к МКС отправится корабль «Союз МС-10». На нем на станцию должны будут отправиться Алексей Овчинин, Николай Тихонов и американец Ник Хейг.