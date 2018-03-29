Ещё
NASA: российский космонавт полетит на МКС на американском корабле Dragon в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

NASA: российский космонавт полетит на МКС на американском корабле Dragon в 2019 году 

BFM.RU 10 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
NASA планирует включить российского космонавта в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2019 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте NASA докладе, передает РИА Новости. Согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, к которым относятся представители США, Канады, Европы и Японии. Одно место зарезервировано для российского члена экипажа.
«Роскосмос» не допустит российских космонавтов к полетам на американских частных космических кораблях до их сертификации, заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.
В настоящее время экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз». 14 сентября, впервые с апреля 2017 года, к МКС отправится корабль «Союз МС-10». На нем на станцию должны будут отправиться Алексей Овчинин, Николай Тихонов и американец Ник Хейг.
BFM.RU: последние новости
Европа улучшит мобильность военных из-за непредсказуемой международной политики В российской армии появятся «Пересветы», «Посейдоны» и «Буревестники» МО: Путин озвучил не все новейшее оружие, которое есть у России
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева507
Британцы ужаснулись супероружию России151
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ211
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово362
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине634
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение