В войска ВВО поступят современные мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту

Они представляют собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля «КамАЗ-43118», на кузове которого размещен модуль пункта отбора, а прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, сцена для выступления творческих коллективов.

Сразу три новых современных мобильных пункта отбора граждан на военную службу по контракту в ближайшее время поступят в Восточный военный округ.

Так, новые мобильные пункты отбора начнут функционировать на территории Бурятии , Забайкальского и Приморского краев.

Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-43118», на кузове которого размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, сцена для выступления творческих коллективов.

На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В текущем году через них планируют отобрать и направить в войска округа более 9000 человек.