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В войска ВВО поступят современные мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту
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В войска ВВО поступят современные мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Они представляют собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля «КамАЗ-43118», на кузове которого размещен модуль пункта отбора, а прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, сцена для выступления творческих коллективов.
Сразу три новых современных мобильных пункта отбора граждан на военную службу по контракту в ближайшее время поступят в Восточный военный округ.
Так, новые мобильные пункты отбора начнут функционировать на территории Бурятии, Забайкальского и Приморского краев.
Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-43118», на кузове которого размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, сцена для выступления творческих коллективов.
На территории ВВО работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. В текущем году через них планируют отобрать и направить в войска округа более 9000 человек.
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