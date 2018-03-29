Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведет стрельбы в Баренцевом море

МУРМАНСК , 29 марта. / ТАСС /. Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море, где проведет учения со стрельбами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.

"В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу", — сказали на флоте.

Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.