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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведет стрельбы в Баренцевом море
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведет стрельбы в Баренцевом море 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море, где проведет учения со стрельбами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.
"В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу", — сказали на флоте.
Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.
После выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернется в пункт постоянного базирования — Североморск.
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