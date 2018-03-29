Ещё
Крейсер «Маршал Устинов» вышел на учения в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крейсер «Маршал Устинов» вышел на учения в Баренцевом море 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ракетный крейсер Северного флота (СФ) «Маршал Устинов» отработает в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море уничтожение воздушных и быстроходных надводных целей огнем ракетных и артиллерийских комплексов, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
"Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки СФ. Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО СФ", — сказал Серга.
По его информации, в течение нескольких дней экипажу «Маршала Устинова» предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной, противолодочной, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу.
"После выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернется в пункт постоянного базирования — Североморск", добавил представитель СФ.
РИА Новости: последние новости
В Азербайджане опровергли сообщения о претензиях к оружию из России В МИД обеспокоены планами США по усилению военного присутствия в Сирии СМИ оценили готовность войск НАТО к быстрому развертыванию при конфликте
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары457
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово251
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов21
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Юлия Скрипаль пошла на поправку240
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение