Крейсер «Маршал Устинов» вышел на учения в Баренцевом море

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Ракетный крейсер Северного флота ( СФ ) «Маршал Устинов» отработает в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море уничтожение воздушных и быстроходных надводных целей огнем ракетных и артиллерийских комплексов, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга

"Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки СФ. Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО СФ", — сказал Серга.

По его информации, в течение нескольких дней экипажу «Маршала Устинова» предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной, противолодочной, противоподводно-диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу.