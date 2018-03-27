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Спецназ уничтожил базу условных террористов в Хабаровском крае
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Спецназ уничтожил базу условных террористов в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Восточном военном округе прошли тренировки военнослужащих соединения специального назначения.
В Хабаровском крае по тревоге подняли бойцов спецназа. В их задачу входило найти и уничтожить узлы связи и склады ГСМ в тылу условных террористов.
Во время учений спецназовцы десантировались с высоты четыре тысячи метров вдалеке от цели, чтобы не оказаться замеченными. С помощью новейших парашютных систем «Арбалет» они преодолели около десяти километров по воздуху.
После приземления, бойцы спецподразделения в режиме радиомолчания вышли к объекту и атаковали боевиков. Эффект неожиданности сыграл на руку спецназовцам. Они быстро уничтожили противника, захватили «информатора» и вернулись к месту эвакуации.
Остатки боевиков десантники ликвидировали огнем с борта вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».
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