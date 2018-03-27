Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски «Союзов-2»

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Старейший стартовый комплекс космодрома Байконур 1-ю площадку (так называемый Гагаринский старт), с которого сейчас отправляются в космос только ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемыми кораблями, планируется модернизировать под запуски различных версий ракет-носителей «Союз-2», в том числе для коммерческих целей. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Планируется, что Гагаринский старт будет модернизирован под запуски ракет серии «Союз-2». После запуска последней ракеты «Союз-ФГ» с 1-й площадки предлагается запускать средние ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также легкую коммерческую ракету «Союз-2ЛК», — сообщил собеседник агентства.

В частности, отметил источник, возможность запусков оттуда «Союза-2ЛК» ("легкого класса", будет иметь две ступени ракеты «Союз-2», вместо третьей установят разгонный блок «Фрегат») уже прорабатывается «Главкосмосом» совместно с РКЦ «Прогресс» . Как пояснил собеседник, «оценка рынка пусковых услуг показывает, что „Союз-2ЛК“ с 1-й площадки может быть эффективно использован для выполнения коммерческого заказов».

Главная причина модернизации Гагаринского старта под «Союзы-2» — простаивание технического комплекса в монтажно-испытательном корпусе (МИК) №112 (там, в частности, собрали ракету «Союз-ФГ» для запуска космонавтов 21 марта) и невозможность резервирования запусков с 31-й площадки Байконура. «Если не модернизировать 1-й старт под вторые „Союзы“, то после старта последней „Союз-ФГ“ запуски „Союзов“ по Федеральной космической программе будут выполняться только с 31-й площадки. И в случае каких-либо технических проблем на этом стартовом комплексе ракеты просто неоткуда будет запустить», — отметил источник, добавив, что, кроме того, «112-й МИК при простаивании может окончательно прийти в негодность».

Роскосмосе не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Гагаринский старт и МИК №112 Площадка №1 или Гагаринский старт — самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль «Восток» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. До этого 21 августа 1957 года с площадки был осуществлен первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года выполнен запуск первого искусственного спутника Земли.

На технической площадке №112 с 1964 года под ракету Н1 для лунной программы возводился самый большой монтажно-испытательный корпус космодрома. После ее закрытия корпус был переоборудован для подготовки сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». В 1990 году работы и по этой программе были приостановлены, а в 1993 году окончательно закрыты, в связи с чем МИК был законсервирован.

В мае 2002 года в корпусе обрушились три пролета кровли. Сейчас там работает только дополнительная секция с техническим комплексом по подготовке и сборке ракет «Союз». Большая часть МИК №112, по данным открытых источников, все еще остается с обрушенной кровлей.

"Союз-ФГ" и «Союз-2»

"Союз-ФГ" создан на базе «Союза-У» и является сейчас единственным носителем, используемым Россией в пилотируемой программе. Всего к 22 марта 2018 года произведено 63 успешных запуска «Союза-ФГ», из них 50 — с пилотируемыми «Союзами». На ракете-носителе используется аналоговая система управления, производишаяся ранее на Украине . По данным Федеральной космической программы, завершить эксплуатацию этой ракеты планируется в 2020 году, с 2021 года пилотируемые запуски будут переведны на полностью российскую ракету «Союз-2.1а» с цифровой системой управления.