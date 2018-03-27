Видео: На Ашулук переброшена эскадрилья истребителей МиГ-31БМ 

Эскадрилья сверхзвуковых истребителей-перехватчиков — 12 самолетов МиГ-31БМ завершила перелет с аэродрома Сокол в Пермском крае на полигон Ашулук в Астраханской области. Маршрут протяженностью почти две тысячи километров истребители преодолели за два часа.
— В рамках начального этапа летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов, половину из них — в ночное время суток, — сообщил «РГ» помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
Истребители выполнят пуски управляемых ракет типа «воздух-воздух» по реактивным мишеням.
Справка «РГ»
Высотный перехватчик МиГ-31БМ отличается от базового МиГ-31 улучшенными боевыми характеристиками. Он может засечь цель на расстоянии 320 километров и поразить их ракетным оружием на дальности 280 километров. Двигатели Д-30Ф-6 позволяют 40-тонному самолету достигать скорости, близкой к гиперзвуковой. Максимальная боевая нагрузка машины составляет девять тонн. Вооружение — ракеты класса «воздух-воздух» и шестиствольная авиационная пушка. МиГ-31БМ на сегодняшний день является одним из самых универсальных истребителей-перехватчиков в мире. В международной кодификации сверхзвуковой самолет получил название Foxhound, что означает «лисья гончая». На вооружении в Воздушно-космических силах России имеется более 250 самолетов МиГ-31 различных модификаций.