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На Ладоге начались учения истребительной авиации «Ладога-2018»
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На Ладоге начались учения истребительной авиации «Ладога-2018» 

Ivyborg.ru 36 минут назад
В Западном военном округе на аэродроме Бесовец в Карелии началось учение с истребительной авиацией «Ладога-2018». Для участия в учении на своих боевых машинах прибыли лётчики-истребители из авиационных соединений округа. Об этом 47news сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Учения проходят над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 ведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отрабатывают элементы воздушного боя.
Около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.
Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.
Лётчики-истребители, имеющие дневной опыт боевых стрельб, впервые совершат их ночью, а молодые пилоты применят вооружение самолетов на практике.
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