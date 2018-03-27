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Президенту Эстонии пришлось лететь в Лондон на военно-транспортном самолете
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Президенту Эстонии пришлось лететь в Лондон на военно-транспортном самолете 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
ТАЛЛИН, 27 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что в связи с неисправностью рейсового самолета, который должен был вылететь в Лондон, ей пришлось отправиться с рабочим визитом в Великобританию на военно-транспортном самолете.
"В самолете обнаружилась техническая неисправность, но, к счастью, в то же время 55 британцев летят домой из Эмари (военная авиабаза под Таллином) на транспортном самолете и предлагают подвезти", — написала президент на своей странице в Facebook.
Кальюлайд в понедельник вечером отправилась с рабочим визитом в Великобританию, где встретится с королевой Елизаветой II, примет участие в бизнес-семинаре и выступит с публичными лекциями.
Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии международный батальон НАТО, в составе которого 800 британских военнослужащих.
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