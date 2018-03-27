Президенту Эстонии пришлось лететь в Лондон на военно-транспортном самолете

"В самолете обнаружилась техническая неисправность, но, к счастью, в то же время 55 британцев летят домой из Эмари (военная авиабаза под Таллином) на транспортном самолете и предлагают подвезти", — написала президент на своей странице в Facebook.

Кальюлайд в понедельник вечером отправилась с рабочим визитом в Великобританию, где встретится с королевой Елизаветой II , примет участие в бизнес-семинаре и выступит с публичными лекциями.