Музей морской и воинской славы в Минеральных Водах получил новые экспонаты от Северного флота

Гидрографическая служба Северного флота передала музею морской славы в Минеральных Водах новые экспонаты, которые рассказывают о службе и жизни моряков.

«В дар от Гидрографической службы Северного флота в минераловодский музей морской славы были переданы действующие приборы штурманского снаряжения (психрометр, термограф, сухая картушка магнитного компаса, протрактор) и морские карты», — сообщается на сайте администрации минераловодского городского округа.

Всего в минераловодском музее — более тысячи экспонатов, в том числе военная форма ветеранов Великой Отечественной войны, модели кораблей и подводных лодок, флотские флаги, макеты штурманского поста, манекены со снаряжением подводника и летчика-высотника. Отдельный стенд в музее посвящен минераловодцам, которые служат в ВМФ.