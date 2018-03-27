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Музей морской и воинской славы в Минеральных Водах получил новые экспонаты от Северного флота
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Музей морской и воинской славы в Минеральных Водах получил новые экспонаты от Северного флота 

«Это Кавказ» 1 час назад
Гидрографическая служба Северного флота передала музею морской славы в Минеральных Водах новые экспонаты, которые рассказывают о службе и жизни моряков.
«В дар от Гидрографической службы Северного флота в минераловодский музей морской славы были переданы действующие приборы штурманского снаряжения (психрометр, термограф, сухая картушка магнитного компаса, протрактор) и морские карты», — сообщается на сайте администрации минераловодского городского округа.
Всего в минераловодском музее — более тысячи экспонатов, в том числе военная форма ветеранов Великой Отечественной войны, модели кораблей и подводных лодок, флотские флаги, макеты штурманского поста, манекены со снаряжением подводника и летчика-высотника. Отдельный стенд в музее посвящен минераловодцам, которые служат в ВМФ.
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