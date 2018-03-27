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В бригаде спецназа ЦВО прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине со дня образования части
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В бригаде спецназа ЦВО прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине со дня образования части 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие представители Центрального военного округа, правительства Самарской области, силовых ведомств региона, ветераны Вооруженных сил РФ и локальных конфликтов.
В отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде специального назначения Центрального военного округа прошли торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине со дня образования части.
В мероприятии приняли участие представители Центрального военного округа, правительства Самарской области, силовых ведомств региона, ветераны Вооруженных сил РФ и локальных конфликтов. Они возложили цветы и венки к памятнику воинам-спецназовцам, а также приняли участие в торжественном собрании.
В соответствии с приказом командира соединения был поощрен ряд военнослужащих бригады, добившихся наилучших результатов в боевой подготовке.
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