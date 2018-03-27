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Крупнейшая в российской Арктике свалка закроется в этом году
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Крупнейшая в российской Арктике свалка закроется в этом году 

ИнформУпак 2 часа назад
Опытно-промышленная эксплуатация мурманского экотехнопарка началась в конце 2017 года, в его состав вошли полигон твердых коммунальных отходов и комплекс по сортировке мусора. Комплекс оборудован адаптированным к низким температурам оборудованием, изготовленным в основном отечественными предприятиями.
На территории мусороперерабатывающего комплекса будет производиться сортировка отходов для отделения сырья, подходящего для переработки и вторичного использования. Планируется, что комплекс начнет прием и обработку мусора уже в этом году.
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