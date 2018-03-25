Россия дала террористам передышку

Западные правозащитники снова обрушились с обвинениями на Россию — на сей раз за то, что она якобы бомбит больницы в Сирии . А ведь именно мирное посредничество России позволило сохранить жизни тысячам солдат и мирных жителей в Восточной Гуте, которую до последнего удерживали террористы.

Уничтожено 120 госпиталей

ООН предоставила российским военным GPS-координаты больниц и других медицинских учреждений, которые находятся в Сирии на территориях, контролируемых повстанческими группировками. По мнению дипломатов, это позволит избежать ударов по клиникам наподобие того, что произошел 12 марта — тогда в Восточной Гуте (пригород Дамаска ) была разбомблена больница, в результате чего погиб один пациент.

Сразу же появилась информация о том, что по госпиталю был нанесен удар бункерной бомбой (она позволяет поражать цели, расположенные глубоко под землей). И вину за это возложили на правительственную армию Башара аль-Асада и поддерживающие ее российские ВКС. Естественно, и Москва , и Дамаск все обвинения отрицали.

По словам советника ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Яна Эгеланна, только за прошлый год в стране было зафиксировано более 120 нападений на больницы и медицинские учреждения. Как говорит Эгеланн, в новейшей истории именно сирийская война оказалась самой кровопролитной для медработников, и для них до сих пор невозможно создать эффективно работающую систему защиты.

Директор общественной организации «Врачи под огнем» (Doctors under fire) Хамис де Бреттон Гордон указывает, что большинство бомбардировок больниц происходило под предлогом того, что доктора укрывают здесь террористов. Гордон раскритиковал решение ООН передать российским военным GPS-координаты госпиталей — якобы, они теперь будут не надежнее защищены, а напротив, окажутся мишенью для ракетно-бомбовых ударов.

Террористы сели за стол переговоров

Контакты российских военных и ООН — часть гуманитарной программы, разработанной для спасения населения Восточной Гуты. Последние два месяца сирийские войска ведут массированное наступление, поддерживаемое российскими ВКС: по подсчетам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (он базируется в Лондоне), начиная с 18 февраля, в Восточной Гуте в результате ракетно-бомбовых ударов погибли и были ранены почти семь тысяч человек. Сирийские правозащитники обвиняют в этом не только Дамаск, но также и Москву.

Вместе с тем, именно Россия организовала гуманитарный коридор для выхода жителей Восточной Гуты из зоны боевых действий. По подсчетам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, всего, начиная с 15 марта, по коридору вышли из Восточной Гуты порядка 132 тысяч человек. Еще около 37 тысяч мирных граждан остаются в населенных пунктах Кафр-Батна, Эйн-Тарма и Сакба. Напомним, что до начала войны в Восточной Гуте проживало более 400 тысяч человек.

Среди тех, кто воспользовался режимом прекращения огня (его гарантом и выступила Россия) были не только мирные жители, но и представители террористических группировок.

В обмен на то, что они сложили оружие, им разрешили покинуть территорию, которую сейчас почти полностью взяли под контроль сирийские войска. Причем боевики могут покинуть территорию Восточной Гуты вместе с членами семей — на автобусах их отвозят в провинцию Идлиб

Еще один успех России как переговорщика: террористы согласились добровольно отпустить 3,5 тысячи солдат и сирийских граждан, которые содержались в тюрьме Аль-Туба в Восточной Гуте. Фактически, это был концентрационный лагерь, в котором содержались представители этнических и религиозных меньшинств (большинство из них были захвачены боевиками во время атаки на город Дума в декабре 2013 года).

Профессор Рощин : «Двойные стандарты в отношении России очевидны»

Изгнание террористов из Восточной Гуты — еще одна большая победа сирийской армии: напомним, в марте 2016 года была взята Пальмира, в декабре 2016 года — Алеппо, а в октябре 2017 года — Дейр-эз’Зоэра. Что сегодня происходит на ближневосточном театре военных действий? Об этом «Свободная пресса» беседует с нашим постоянным экспертом по вопросам глобальной безопасности, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.

— Ход войны был переломлен раньше. Но Восточная Гута — очень болезненный вопрос для Дамаска, так как этот анклав представляет (теперь уже, скорее, представлял) постоянную военную угрозу для столицы Сирии. Мы видим, что освобождение Восточной Гуты идет, мирные жители выходят оттуда, а боевики-оппозиционеры постепенно соглашаются переехать в район Идлиба.

Думаю, исключительно военным путем восстановить контроль над всей территорией Сирии Башару Асаду не удастся. Американцы будут поддерживать курдов, а турки вряд ли просто так откажутся от своей зоны влияния в Сирии. Без полноценных, внятных политических переговоров нельзя достичь там серьезного урегулирования.

Думаю, что Россия могла бы внести в этот процесс позитивный вклад, сделав сирийское руководство более сговорчивым по отношению к оппонентам. Кроме того, Россия могла бы провести переговоры с американской коалицией и с Турцией в поисках разумного компромисса. А вот сроки послевоенного урегулирования я бы пока предсказывать не стал, но по моим ощущениям их время постепенно приближается.

«СП»: — Вы упомянули о роли Турции. Широко не афишируется, но ведь она участвовала в переговорах по поводу вывода боевиков из Восточной Гуты.

— Идлиб, куда они переезжают, находится недалеко от Африна, где сейчас идет турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Думаю, турецкая зона влияния в районе Африна сохранится — по крайней мере, в обозримом будущем. Кстати, в Африне есть потери среди мирного населения, но у нас по политическим соображениям (из-за активного взаимодействия с Турцией) об этом предпочитают громко не говорить.

«СП»: — Взятие Восточной Гуты даст России новый козырь в переговорах с США о будущем Сирии?

— Думаю, что проблемы с американской коалицией в Сирии постепенно будут решаться. Ведь мы же видим, что продолжаются российско-американские контакты на уровне военных представителей — в том числе и самых высоких. Я предвижу, что во время предстоящей встречи Владимира Путина Дональда Трампа произойдет серьезное продвижение по сирийской теме. Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном , и он определенно хочет перед этим историческим шагом заручиться определенной поддержкой России.

«СП»: — Россию на Западе продолжают критиковать за участие в сирийской кампании. А взглянем на Францию : как теперь выясняется, она полезла на Ближний Восток, чтобы прикрыть коррупционные грешки своего президента Николя Саркози

Ливии. — Я думаю, двойные стандарты в отношении России очевидны уже достаточно давно. А по поводу Саркози, то я не был бы столь категоричен. Подозрения в отношении него есть, но они пока не доказаны. В 2011 году действительно именно Саркози жестко выступал за военную кампанию НАТО

Я еще тогда удивлялся, почему Саркози так резко выступает против Каддафи . На определенные мысли это наводило и сейчас наводит, но пока есть одни лишь подозрения без фактов.

О том, что (бывший ливийский лидер) Муаммар Каддафи дал денег Саркози на избирательную кампанию, говорил его сын Сейф аль-Ислам еще давно, но к сожалению, не привел реальных доказательств. Сейчас Сейф аль-Ислам снова на свободе и очень хотелось бы от него что-то услышать по существу.

Война в Сирии: СМИ: курды перестали быть «третьей силой» в сирийском конфликте