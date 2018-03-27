На западе Москвы прошли пожарно-тактические учения

Тренировка проводилась на 46-ти этажном жилом здании ЖК «Воробьевы горы», расположенном по адресу: улица Мосфильмовская, д. 70.

Цель пожарно-тактического учения — отработка взаимодействий подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона и дежурного персонала объекта, а также проверка навыков действий личного состава по выбору решающего направления, эвакуации людей, действиям при тушении пожара, при усложнении обстановки и соблюдению правил охраны труда.

По легенде занятий в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание личных вещей и мебели в квартире, расположенной на 5-м этаже. Огонь распространился по всей площади помещения. В горящей квартире температура поднялась до предельных значений, ситуация осложнялась плотным задымлением. Продукты горения распространились в приквартирный холл. В соседних квартирах люди были отрезаны дымом от путей эвакуации, они взывали о помощи из окон своих квартир.

К ликвидации «условного пожара» были привлечены: пожарно-спасательная техника местного пожарно-спасательного гарнизона, стражи правопорядка ОМВД, скорая медицинская помощь.

Благодаря оперативному и грамотному руководству, действиями сил местного пожарно-спасательного гарнизона условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайший срок.

Как отметил руководитель учений Вадим Назаров: «Пожарно-тактические учения— составная часть процесса обучения личного состава, направленного на практическое повышение его профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий. Цели достигнуты, тактический замысел отработан, разбор действий подразделений, участвовавших в тушении условного пожара, проведен на должном уровне!».