Ещё
На западе Москвы прошли пожарно-тактические учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Москвы прошли пожарно-тактические учения 

На Западе Москвы 27 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Тренировка проводилась на 46-ти этажном жилом здании ЖК «Воробьевы горы», расположенном по адресу: улица Мосфильмовская, д. 70.
Цель пожарно-тактического учения — отработка взаимодействий подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона и дежурного персонала объекта, а также проверка навыков действий личного состава по выбору решающего направления, эвакуации людей, действиям при тушении пожара, при усложнении обстановки и соблюдению правил охраны труда.
Руководил пожарно-тактическими учениями начальник ФГКУ «27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве», полковник внутренней службы Вадим Назаров.
По легенде занятий в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание личных вещей и мебели в квартире, расположенной на 5-м этаже. Огонь распространился по всей площади помещения. В горящей квартире температура поднялась до предельных значений, ситуация осложнялась плотным задымлением. Продукты горения распространились в приквартирный холл. В соседних квартирах люди были отрезаны дымом от путей эвакуации, они взывали о помощи из окон своих квартир.
К ликвидации «условного пожара» были привлечены: пожарно-спасательная техника местного пожарно-спасательного гарнизона, стражи правопорядка ОМВД, скорая медицинская помощь.
Благодаря оперативному и грамотному руководству, действиями сил местного пожарно-спасательного гарнизона условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайший срок.
Как отметил руководитель учений Вадим Назаров: «Пожарно-тактические учения— составная часть процесса обучения личного состава, направленного на практическое повышение его профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий. Цели достигнуты, тактический замысел отработан, разбор действий подразделений, участвовавших в тушении условного пожара, проведен на должном уровне!».
На Западе Москвы: последние новости
19 марта в Музее Победы отметили День моряка-подводника В РАНХиГС стартовала программа «Проектное управление в государственном секторе» Поздравление с Днем города
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово463
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово147
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной34
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США214
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг432
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение