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В ТРЦ Прикамья проведут пожарные учения и внеплановые проверки
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В ТРЦ Прикамья проведут пожарные учения и внеплановые проверки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев отметил, что в регионе насчитывается 87 ТРЦ и торгово-офисных центров, чья площадь больше 3 тысяч кв. метров.
«На все объекты составлены документы предварительного планирования по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, которые за прошлый год были отработаны. В том числе, по согласованию с собственниками объектов, в 2017-м году было проведено 5 пожарно-тактических учений и 32 пожарно-тактических занятия», — доложил Бабинцев.
В этом году в ТЦ Прикамья запланировано проведение пяти пожарно-тактическх учений и 26 пожарно-тактических занятий. Ближайшие пройдут сегодня, 27 марта, в торгово-офисном центре «Сатурн» в Чусовом.
«Это плановые мероприятия. В ближайшее время инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время с внеплановыми проверками», — заявил Бабинцев.
Фото: 59.mchs.ru
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