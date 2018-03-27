В ТРЦ Прикамья проведут пожарные учения и внеплановые проверки

«На все объекты составлены документы предварительного планирования по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, которые за прошлый год были отработаны. В том числе, по согласованию с собственниками объектов, в 2017-м году было проведено 5 пожарно-тактических учений и 32 пожарно-тактических занятия», — доложил Бабинцев.

В этом году в ТЦ Прикамья запланировано проведение пяти пожарно-тактическх учений и 26 пожарно-тактических занятий. Ближайшие пройдут сегодня, 27 марта, в торгово-офисном центре «Сатурн» в Чусовом.

«Это плановые мероприятия. В ближайшее время инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время с внеплановыми проверками», — заявил Бабинцев.

Фото: 59.mchs.ru