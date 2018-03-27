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Никитин направил поздравления с Днем войск национальной гвардии России
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Никитин направил поздравления с Днем войск национальной гвардии России 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем войск национальной гвардии России:
"Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии России и ветераны внутренних войск, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Инициатива по созданию Росгвардии принадлежит Президенту страны — это особое доверие и особая ответственность. Несмотря на то, что история службы началась совсем недавно, в ее основе лежат славные традиции внутренних войск, отрядов особого назначения, вневедомственной охраны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Росгвардия заняла одно из важнейших мест в обеспечении внутренней безопасности нашей Родины.
В Нижегородской области в рядах Росгвардии служат профессиональные, мужественные и преданные долгу люди. Вы выполняете самые опасные задания, стоите на переднем рубеже борьбы с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью. Это тяжелый и опасный труд, требующий большой самоотдачи.
Особые слова благодарности хочется сказать семьям военнослужащих. Вы ждете возвращения своих любимых с дежурств и из командировок, поддерживаете в их сложной работе. Спасибо вам за это!
В профессиональный праздник хочется пожелать военнослужащим войск национальной гвардии России успехов в выполнении профессиональных задач, здоровья и благополучия!"
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