В Новый Уренгой доставили раритетный МИ-24

В Новый Уренгой из воинской части Оренбургской области доставили вертолет МИ-24. Военный экземпляр после реставрации установят на площади Памяти.

Что привезти вертолет из центральной России на Крайний Север потребовалось трое суток. Для транспортировки пришлось снять навесные части фюзеляжа. Сейчас вертолет размещен на базе одного из новоуренгойских предприятий.

Как рассказал заместитель главы администрации города Андрей Коваль , МИ-24 передали Новому Уренгою на безвозмездной основе по соглашению с Минобороны РФ

Вертолет займет свое место среди прочих военных экземпляров на площади Памяти. Здесь уже стоят танки Т-80 и Т-72, зенитная ракета системы С-200, самоходная гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». А также бомбардировщик СУ-24, бронетранспортер БТР-70 и гаубица М-30.