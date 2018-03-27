Ещё
На Дальнем Востоке мотострелков подняли по учебной тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке мотострелков подняли по учебной тревоге 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Подразделения мотострелковых соединений Восточного военного округа подняты по учебной тревоге в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.
В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих. Задействованы около 400 единиц боевой техники, в том числе танки, БМП-2, артиллерийские самоходные и зенитные установки, реактивные системы залпового огня.
В сообщении отмечено, что подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации. Во время выдвижения военные будут учиться отражать удары авиации «противника» и диверсии разведывательных групп, оттачивать управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи «вражескими» средствами РЭБ. Далее, по замыслу учений, тактические группы в течение недели будут отражать наступление крупных сил «противника», используя опыт современных военных конфликтов. Маневры завершатся боевыми стрельбами из всех видов задействованного вооружения.
Российская Газета: последние новости
ПВО Саудовской Аравии уничтожили семь прилетевших из Йемена ракет Американцы нарисовали комиксы о поражении НАТО от России На северо-запад России пришло оружие сокрушительной мощи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ169
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово107
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово58
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ683
Госдеп США отреагировал на трагедию в России129
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение