На Дальнем Востоке мотострелков подняли по тревоге

На Дальнем Востоке мотострелков подняли по учебной тревоге

В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих. Задействованы около 400 единиц боевой техники, в том числе танки, БМП-2, артиллерийские самоходные и зенитные установки, реактивные системы залпового огня.

В сообщении отмечено, что подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации. Во время выдвижения военные будут учиться отражать удары авиации "противника" и диверсии разведывательных групп, оттачивать управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ. Далее, по замыслу учений, тактические группы в течение недели будут отражать наступление крупных сил "противника", используя опыт современных военных конфликтов. Маневры завершатся боевыми стрельбами из всех видов задействованного вооружения.