Ещё
На Дальнем Востоке мотострелков подняли по тревоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке мотострелков подняли по учебной тревоге 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подразделения мотострелковых соединений Восточного военного округа подняты по учебной тревоге в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.
В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих. Задействованы около 400 единиц боевой техники, в том числе танки, БМП-2, артиллерийские самоходные и зенитные установки, реактивные системы залпового огня.
В сообщении отмечено, что подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации. Во время выдвижения военные будут учиться отражать удары авиации "противника" и диверсии разведывательных групп, оттачивать управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ. Далее, по замыслу учений, тактические группы в течение недели будут отражать наступление крупных сил "противника", используя опыт современных военных конфликтов. Маневры завершатся боевыми стрельбами из всех видов задействованного вооружения.
Российская Газета: последние новости
ПВО Саудовской Аравии предотвратили ракетный удар по аэропортам страны Уникальную посадку российской амфибии "на брюхо" показали на видео На северо-запад России пришло оружие сокрушительной мощи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово365
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной29
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг398
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово92
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США183
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение