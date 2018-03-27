Мотострелки уничтожили условного противника в ходе «ночного боя» в Воронежской области

В учениях принимают участие танковые и мотострелковые подразделения.

На полигоне в Воронежской области развернулся «ночной бой» — ротные тактические учения.

Танковые и мотострелковые подразделения совершают 250 километровый марш-бросок и занимают исходные позиции. Основная задача маневров — блокировать и уничтожить условного противника ночью.

Автоматным огнем и выстрелами из гранатометов мотострелки поражают мишени, которые имитируют безоткатные орудия, бронетехнику и живую силу противника.

Цель появляется лишь на мгновение, поэтому от огневых расчетов требуется максимум оперативности.