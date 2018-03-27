Китай и Таиланд готовы укрепить сотрудничество в военной сфере

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Член Госсовета КНР и министр обороны Вэй Фэнхэ в понедельник провел встречу с главкомом вооруженными силами Таиланда Тарнчайяном Срисуваном, находящимся здесь с визитом. Обе стороны пообещали улучшить двустороннее военное сотрудничество.

Вэй Фэнхэ заявил, что китайская армия готова продолжать вести стратегические обмены и укреплять практическое сотрудничество с вооруженными силами Таиланда для стимулирования развития двусторонних межармейских отношений.

По его словам, Китай внесет еще более весомый вклад в обеспечение глобального мира и развития.

В свою очередь Тарнчайян Срисуван отметил, что тайская сторона готова углубить сотрудничество с Китаем в проведении совместных тренировок, учений и подготовке кадров, а также по вопросам оборудования, технологий и многосторонней безопасности.