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Китай и Таиланд готовы укрепить сотрудничество в военной сфере
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Китай и Таиланд готовы укрепить сотрудничество в военной сфере 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР и министр обороны Вэй Фэнхэ в понедельник провел встречу с главкомом вооруженными силами Таиланда Тарнчайяном Срисуваном, находящимся здесь с визитом. Обе стороны пообещали улучшить двустороннее военное сотрудничество.
Вэй Фэнхэ заявил, что китайская армия готова продолжать вести стратегические обмены и укреплять практическое сотрудничество с вооруженными силами Таиланда для стимулирования развития двусторонних межармейских отношений.
По его словам, Китай внесет еще более весомый вклад в обеспечение глобального мира и развития.
В свою очередь Тарнчайян Срисуван отметил, что тайская сторона готова углубить сотрудничество с Китаем в проведении совместных тренировок, учений и подготовке кадров, а также по вопросам оборудования, технологий и многосторонней безопасности.
ИА Синьхуа: последние новости
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