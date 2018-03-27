Крейсер «Адмирал Кузнецов» получит цифровой радиотехнический комплекс управления авиацией

В Главкомате ВМФ заявили, что он будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и посадки.

Основная задача системы — автоматизация приземления боевых самолётов на палубу.

Как отметили в Главкомате ВМФ, современные палубные истребители МиГ-29К/КУБ имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки ещё не проверялся.

Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.