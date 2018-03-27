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Крейсер «Адмирал Кузнецов» получит цифровой радиотехнический комплекс управления авиацией
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Крейсер «Адмирал Кузнецов» получит цифровой радиотехнический комплекс управления авиацией 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Новости судостроения
В Главкомате ВМФ заявили, что он будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и посадки.
Основная задача системы — автоматизация приземления боевых самолётов на палубу.
Как отметили в Главкомате ВМФ, современные палубные истребители МиГ-29К/КУБ имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки ещё не проверялся.
Ранее ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.
RT на русском: последние новости
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